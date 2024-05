CALCIOMERCATO PRIMA CATEGORIA. Audace Galluzzo, Massi nuovo tecnico

Massimo Massi è il nuovo allenatore dell’Audace Galluzzo. Classe 1965, Massi è stato un grande portiere in vari club (Grassina per 15 anni, Montevarchi, Poggibonsi e altre squadre) poi nel 2003 ha iniziato ad allenare. Come guida tecnica ha collezionato una serie impressionante di promozioni. Tra le squadre condotte Valdema, Fiesole Caldine (dove ha vinto il campionato di Promozione), Pontassieve (anche qui vittoria della Promozione), Borgo a Buggiano (campionato 2008-2009, vittoria del campionato di Eccellenza e passaggio in Serie D) e San Donato Tavarnelle. Un allenatore molto quotato che dopo un periodo di stop ha deciso di tornare in panchina con entusiasmo e voglia di far bene. Nello staff tecnico di mister Massi il confermato allenatore dei portieri Duccio Vanni, Paolo Melcher e Simone Poggi. Il consiglio direttivo dell’Audace Galluzzo augura a Massi un proficuo lavoro ed è in fase di realizzazione una squadra ambiziosa per l’alta classifica del campionato di Prima categoria.

F. Que.