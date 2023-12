Calciomercato Promozione, il tecnico trova l’intesa con il Pienza e tra poche ore debutterà. Peruzzi torna in pista, Poggesi lascia Subbiano

AREZZO

Torna in pista Giulio Peruzzi. L’ex allenatore di Sansovino, Castiglionese e Cortona Camucia ha infatti raggiunto l’accordo con il Pienza, formazione di Promozione, e attualmente al penultimo posto con solo due punti di margine sul fanalino di coda Lucignano. Obiettivo salvezza che ad oggi è lontana sei punti, proprio dove si trova l’avversario che domani riceverà i senesi per l’esordio di Peruzzi, vale a dire il Fiesole. Restanto in Promozione il Subbiano lascia partire il difensore Elia Poggesi che si accasa al Tegoleto. I biancorossi hanno tesserato anche Alessandro Roggiolani, proveniente dall’Olmoponte San Firmina, mentre saluta il Tegoleto Lorenzo Bonci che passa al vicino Pieve al Toppo. Il Pratovecchio si assicura Bartaletti per la linea mediana, mentre l’Ambra lascia partire l’attaccante Sbragi portando in rosa il centrocampista Gardeschi, in precedenza con la maglia del Vaggio Piandiscò. Tornando a parlare di allenatori c’è un cambio anche a Terontola. Il tecnico Pacciani ha lasciato l’incarico di comune accordo con i dirigenti gialloblù che hanno affidato la panchina a Marx Lorenzini, già allenatore del Lucignano e non solo.

Oggi ultimo giorno di trattive con il mercato, la possibilità di portare a termine trasferimenti da una società ad un’altra, che chiuderà i battenti alle 19 in punto. Poi saranno disponibili per eventuali colpi last minute gli svincolati.