Calciotto, Adriatic League. Una terza giornata rocambolesca. Real Tangara al vertice con i Lions

Si è conclusa anche al 3^ giornata dell’Adriatic League C8. In serie A il Real Tangara dopo una gara combattuta, nel finale con una rete rocambolesca sconfigge Fc Antaldi scavalcandola in classifica e si porta al primo posto con i Lions Pesaro che con 2 reti per tempo, grazie al suo potenziale offensivo, batte Pozzotto ancora a quota zero. Dietro tre punti importanti per il Vismarotto che battendo un’altra squadra in difficoltà come BB Calciotto agguanta il terzo posto. Sale nel gruppo dei 6 punti anche Ace Ten che infligge la seconda sconfitta al Rio Salso e riscatta lo stop precedente. Chiude la terza giornata due pareggi di alto livello tra Fc Prut e AA Vanity e il derbyssimo Pesaro Phoenix e Vf C8 Pesaro. Due gare tiratissime oltre ad essere sentite valgono anche chiave futura per gli scontri diretti. In serie B lo scontro al vertice Futsal Pesaro – Fc Concorde termina con un pirotecnico 5-5. Una gara dove succede di tutto, Fc Concorde che porta la gara sul 5-2 dopo essere stata sotto poi resta in 7 e viene raggiunta su rigore all’ultimo secondo. Da questo pareggio del big match ne approfitta Fc United che all’esordio in casa sul nuovo sintetico di S. Orso batte il Mengaroni ed è solo al comando. Vittorie per l’alta classifica anche Fandango sulla Am Turris e Sporting Pesaro sullo Sport Village, rispettivamente al quarto e quinto posto. Chiude il successo del Valfoglia corsaro contro uno sprecone Conceptwine e aggancio all’ultimo posto playoff.

l. d.