Calciotto. Antaldi già in fuga. In serie B tre big si dividono la vetta

Si è giocata anche la seconda giornata dell’Adriatic League Calciotto che coinvolge tanti appassionati ed ex calciatori che hanno calcato anche i campi profesisonistici nella loro carriera. Da questa giornata sono arrivati risultati importanti. In serie A Fc Antaldi stende anche il Pozzotto come nella passata stagione con le reti del suo potenziale offensivo (Lazzari, Santangeli e Pollastrelli) e si piazza sola al comando. Real Tangara dopo aver bloccato Fc Prut fa la voce grossa con AA Vanity e assieme allo stesso Fc Prut, vittorioso di misura sul Vismarotto al quale non è bastato la tripletta di Mazzoni, prova ad inseguire la capolista. Si spartiscono la posta Pesaro Phoenix e Lions Pesaro, un tempo a testa dove alla fine il punto premia gli uomini di Pedinotti bravi a giocarsela fino alla fine sfruttando anche un calo dell’avversario. Punto che sblocca la classifica alla prima e porta al secondo posto la seconda. Primi tre punti per Ace Ten e Rio Salso C8 entrambe corsare in trasferta, battendo BB Calciotto ancora a zero punti e Vf Calciotto dopo una bella prestazione.

In serie B punteggio pieno per FC Concorde, Futsal Pesaro e Fc United. Vittoria all’inglese per la neo inscritta che si dimostra subito competitiva. Altro successo di misura nel segno della solidità per il Futsal Pesaro che espugna all’esordio il campo della Turris 8. Secondo colpo esterno per Fc United che con una prova quadrata e di esperienza si impone su un Conceptwine che si fa ribaltare il vantaggio e poi si perde nella ripresa. Tre punti e inizio più che positivo per lo Sport Village che batte Academy Valfoglia piazzandosi al quarto posto. Vittoria infine sonante della Fandango nel derby tutto pesarese contro il Real River.

l.d.