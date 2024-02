Calcio,una carica già ricoperta in passato dal padre. Giorgio Mori presidente onorario del Canaletto

Nuovo presidente onorario al Canaletto Sepor, compagine calcistica che milita nel girone B di Promozione e con un settore giovanile di grande tradizione. La storica società gialloblù ha deciso di conferire l’incarico di presidente onorario a Giorgio Mori titolare della Sepor una delle più grandi realtà sui lavori portuali, continuando e rinsaldando un sostegno ed un impegno che lega da più di trent’anni l’azienda al Canaletto calcio. Grande soddisfazione della presidente Sabrina Benassi che Giorgio Mori abbia accettato. Una carica già ricoperta in passato dal padre cavaliere Cesare, in linea con una tradizione che ha sempre visto le forze imprenditoriali marittime (come i cantieri Sgorbini, il cantiere Ferrari ed i fratelli Signani) vicine alla società canarina fin dalla sua costituzione nel 1960. Un legame pertanto importante tra l’imprenditoria della città e la società calcistica del Canaletto.