CALENDARIO. Due trasferte di fila. Febbraio pieno di impegni e insidie per la rosa di Indiani

Sta per iniziare un vero e proprio tour de force per gli amaranto. Nel mese più corto dell’anno, infatti, l’Arezzo, oltre alla partita di domenica scorsa, giocherà altre quattro giornate di campionato in appena quindici giorni. Di queste quattro, inoltre, ben tre saranno in trasferta. Si parte venerdì con la visita al Pontedera in programma alle 20.45. Poi, ecco l’atteso turno infrasettimanale allo stadio "Dino Manuzzi", in casa della capolista Cesena, martedì 13 febbraio sempre alle 20.45 prima di tornare al Comunale per ospitare la Recanatese domenica 18 febbraio con calcio d’inizio alle 16.15. L’ultima fatica del mese, infine, sarà ancora in Emilia Romagna, stavolta allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara per far visita alla Spal, ancora di venerdì (23 febbraio) e ancora alle 20.45. Quattro impegni e dodici punti in palio che possono delineare il proseguo del campionato e tirare la volata per il finale di stagione con i playoff a portata del Cavallino.