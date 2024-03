Calendario Play-off. Domenica 21 aprile la prima partita della seconda fase

Indipendentemente dal fatto di chiudere al secondo o al terzo posto per la ‘Note di Siena’ Mens Sana l’avversario nella semifinale playoff sarà San Vincenzo, attuale terza a -2 da Pannini e soci. Gli scontri diretti contro Bianchi e compagni sono in perfetta parità come dimostra il +6 senese sulla costa e la vittoria di 5 di sette giorni fa dei livornesi al PalaEstra. In caso di conferma dell’attuale seconda piazza la squadra di Betti avrà il vantaggio del fattore campo (prime due gare a Siena, poi gara 3 e 4 a San Vincenzo e la bella ancora in Viale Sclavo). Il Costone invece se la vedrà con una tra Pino Firenze e Agliana (Prato teoricamente è ancora in corsa ma ha un piede e mezzo fuori). La date della post season sono le seguenti: domenica 21, mercoledì 24, domenica 28 aprile, mercoledì 8 e domenica 12 maggio. La finale invece si disputerà domenica 19, mercoledì 22, domenica 26, mercoledì 29 e domenica 2 giugno.