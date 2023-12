Calori: "Condizionati dal forte vento". Bonura: "Bene così"

MONTEVARCHI

Fanno buon viso al pareggio i due allenatori. Simone Calori, pur rammaricato per il gol preso in apertura di gara e per le opportunità non sfruttate, non disprezza certo il punto: "Il vento, e l’avevo detto prima della partita ai ragazzi, è stato un fattore decisivo. Non era possibile controllare il pallone o addirittura battere i calci d’angolo, ma nel primo tempo – ha ammesso il tecnico dell’Aquila – ci siamo fatti male da soli, invitando a nozze uno specialista come Gorini con la punizione concessa al limite dell’area. Ad ogni modo la squadra ha reagito e soprattutto nella ripresa, dopo la rete di Rufini, avremmo potuto segnare ancora. Mi dispiace per l’espulsione di Keqi che ci stava dando brillantezza e, anche se non mi piace parlare dell’arbitraggio, credo che il metro usato, se pensiamo all’entrata da dietro e a piedi uniti di Ferri Marini su un nostro giocatore, non sia stato omogeneo".

Sul versante biturgense, Marco Bonura (nella foto) ha sottolineato che il risultato, forse, serve più ai rossoblù. "Se avessimo vinto il passo in avanti sarebbe stato notevole. Chi ha l’obiettivo di salvarsi, però, a volte deve anche accontentarsi. Certo, il successo ci manca e dovremo cercarlo al più presto". E anche il tecnico bianconero rimarca al pari del suo collega alcuni errori di gioventù che alla fine pesano sull’esito finale: "Abbiamo preso il gol su una rimessa laterale e l’episodio ha permesso al Montevarchi di prendere campo e di creare situazioni per noi pericolose".

G.B.