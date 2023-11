Calori dà la sveglia al suo Montevarchi: "Avanti così, Priore è sempre decisivo"

di Giustino Bonci

Una vittoria scacciacrisi, conquistata con grinta sul terreno al limite della praticabilità del Comunale di Ponsacco, grazie allo splendido gol su punizione di Edoardo Priore, il quinto in campionato per il centravanti di Assisi. Respira l’Aquila e risale in classifica sfatando anche un tabù personale del tecnico Simone Calori, mai vittorioso in passato da calciatore e da allenatore nella "tana" dei Mobilieri. Al termine del recupero di mercoledì scorso, l’allenatore dei valdarnesi ha dato atto ai suoi ragazzi, ora a quota 13 punti, di aver risposto al meglio al periodo negativo di risultati che, senza dubbio, aveva generato una comprensibile tensione tra gli aquilotti. Consapevoli di dover moltiplicare il carattere, tanto più in un impianto dal costellato di buche e che non favoriva certo le giocate di fino. Fin dai primi minuti, allora, le due squadre si sono trovate a disputare una partita ben diversa dalle aspettative, puntando in particolare sui palloni inattivi. E Priore ha sfruttato a dovere la chance da fermo che gli è capitata al 28’ della ripresa.

Una volta tanto gli episodi, e Calori lo ha ammesso nella sua analisi, hanno girato a favore di capitan Spurio e compagni, compreso quello di metà ripresa, quando l’arbitro frusinate Waldmann ha estratto il cartellino rosso per espellere Quaresima, reo di un fallo da ultimo uomo su Matteoli, cancellando subito dopo la decisione per il fuorigioco di Nieri sbandierato dall’assistente: "Le note positive – ha proseguito il trainer – vengono dal risultato e dalla prestazione di carattere, soprattutto in difesa. Tutti hanno dato il massimo, dimostrando di aver fatto tesoro dei passi falsi e premiati dal primo successo esterno del torneo. Sono felice per Priore, che sta segnando con continuità e adesso possiamo pensare all’incontro di Forte dei Marmi con il Real Querceta. Sarà un nuovo duro esame contro una formazione che si è rinforzata a centrocampo ingaggiando l’ex Livorno Filippo Gemmi". Dopodomani in Versilia rientrerà dalla squalifica Benucci.