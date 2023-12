Camaiore cede il passo. Il Cgc va avanti in coppa

LIDO DI CAMAIORE – Vincendo per 4-2 (primo tempo 1-1) sulla pista del Pardini Sporting Center il Cgc Viareggio chiude al comando il gruppo C della coppa Italia di A2 e si qualifica per la final four del prossimo marzo. Decisivi nella ripresa i tiri piazzati trasformati dai bianconeri e falliti dai bluamaranto.

Squadre al completo e gara che prende quota col palo esterno di Alonso (3’) a cui replica Alex Raffaelli con parata di Bandieri (4’). Al 7’ e 8’ Gomez chiude bene sui contropiede di Maremmani e Alonso, imitato da Bandieri su Muglia (9’ e 11’). Un minuto dopo Cgc in vantaggio grazie alla conclusione dal limite di D’Anna da posizione angolata. Al 14’ Bandieri para su D’Anna dalla stessa posizione. Al 18’ annullata una rete del Cgc per probabile tocco con un braccio di Muglia e un minuto dopo un tiro di Alonso passa sulla linea senza apparentemente entrare. Dopo un altro paio di occasioni per parte a 11" dall’intervallo Mattugini devia un tiro dalla distanza di Maremmani riportando la gara in parità.

Inizio ripresa con gioco spezzettato. All’8’ Maremmani serve Alonso che al volo dal limite riporta avanti i pardoni di casa. Passa 1’ e Alex Raffaelli in contropiede pareggia. Al 15’ la svolta della gara: Gomez para due volte il rigore di Partini e, subito dopo, Muglia trasforma quello del Cgc. Lo stesso Muglia chiude i conti trasformando anche il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Maremmani al 20’. Il Camaiore potrebbe avvicinarsi, ma Ninci non sfrutta un rigore al 21’ ed è il Cgc a vincere e proseguire il cammino di coppa. Il girone C si conclude oggi alle 18 con Sarzana-Forte; riposa la Pumas.

Oggi si giocano le doppie semifinali della coppa di B. La Spv è a Mirandola contro i padroni di casa e, in caso di vittoria, affronterà la vincente di Castiglione-Molfetta. A Trissino: Vercelli-Agrate e Trissino-R. Bassano. G.A.