Camaiore, fine del sogno

camaiore

1

zenith prato

2

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Zambarda, Anzilotti (dal 32’ st Biagini)Velani, D’Alessandro, Verona (dal 12’ st Adami), Amico, Geraci, Da Pozzo, Imbrenda (dal 25’ st Kthella) A disp.: Azioni, Pezzini Vecoli, Ricci, Nazzaro, Maini,. All.: Cristiani.

ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Saccenti, Bagni, Kouassi (dal 36’ Mariani), Cela, Lunghi (dal 40’ Moretti) Casini (dal 18’st Gonfiantini) Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Buscema, Braccesi, Falteri, Mariani, Mari, Luka . All.: Settesoldi.

Arbitro: Cremone di Pisa (Nannipieri di Livorno e Della Bartola di Pisa).

Reti: 19’pt Ciravegna, 27’pt Cela, 46’pt Geraci

Note: ammoniti Borgia, Geraci(C), Brunelli, Castiello, Bagni, Cela, Rosi.

CAMAIORE – Finisce qui il sogno promozione della squadra bluamaranto. Un Camaiore volitivo ma per larghi tratti poco efficace si fa sorprendere da un quarto d’ora di sole del comunque attrezzato Zenith che si prende nell’occasione che più conta la rivincita degli scontri persi in regular season. Dopo una classica ma lunga ed estenuante fase tattica di studio gli ospiti con un doppio colpo ipotecano la finale playoff.

Apre il frizzante Ciravegna che al 19’ si invola dalla trequarti, supera in velocità la concorrenza di Velani e Anzillotti e con un preciso diagonale rasoterra trova l’angolino alle spalle di Barsottini. Il gol del passaggio al turno successivo arriva al 27’: Lunghi disegna un corner che trova la precisa deviazione aerea di Cela che si insacca direttamente nel sette sul secondo palo.

I ragazzi di Cristiani subiscono il doppio colpo e ci mettono un po’ per riprendersi, è il centrale d’Alessandro a svettare di testa su un corner e a mandare alto di un soffio, preludio al gol che riapre la speranza, quello firmato dal solito implacabile uomo d’area Salvatore Geraci che finalizza con un piattone preciso sotto misura al 46’ una bella azione corale orchestrata da destra verso sinistra prima da Da Pozzo e poi da Amico che si incunea in area e trova con precisione il compagno smarcato in area. La ripresa si fa via via più nervosa con poche idee, tanto agonismo e palloni gettati in area, da segnalare un incursione di Borgia al 10’con un delizioso cross salvato da Casini, un tiro di Kthella alla mezz’ora che impegna Brunelli e un paio di calci piazzati disegnati con la solita sapienza calcistica da Fabio Biagini che non trovano per un soffio la deviazione vincente

Finisce così la stagione ’23-’24 tra molti rimpianti ma con la certezza di una rosa cresciuta esponenzialmente in qualità che può guardare al futuro con giustificate ambizioni.

Carlo Andrea Brunini