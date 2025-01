Camaiore: il campo non va. Il Comunale è da rinnovare

Primo in classifica in Eccellenza dove sta dominando il campionato (è a +10 sulla seconda a 12 giornate dalla fine), il Camaiore è però da “ultimi posti“ per qualità del terreno di gioco di casa. Il manto erboso del Comunale da tempo è in condizioni pessime, nonostante chi se ne occupa ci metta tantissimo impegno e provi a far di tutto per renderlo migliore. Ma il problema è più ampio e viene da lontano... come spiega il presidente bluamaranto Michele Pardini: "Il campo dello stadio Comunale di Camaiore sono ormai circa 55 anni che non viene rifatto. Dal 1971, precisamente. Ma vedo che anche da altre parti della Toscana i campi in erba naturale non è che se la passano poi tanto meglio rispetto al nostro. Quelli in sintetico oramai danno più garanzie. Tutti parlano romanticamente di erba naturale ma la realtà è che uno stadio può determinare tante soluzioni solo se in sintetico, come possiamo vedere anche in diversi dei Comuni versiliesi limitrofi al nostro. Noi col Camaiore ci alleniamo per tutta la settimana a Sterpi sul rinnovato sintetico di via Fonda e poi allo stadio ci andiamo solo la domenica per le gare di campionato. Ma non basta lo stesso. E il campo in inverno peggiora clamorosamente. Vedremo se e in che modo anche l’amministrazione comunale potrà darci una mano". Anche perché se davvero dovesse arrivare la Serie D... gli interventi sull’impianto (e non solo sul campo ma anche sulle tribune) dovranno essere profondi.