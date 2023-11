"Camaiore: Polzella esonerato, al suo posto Cristiani"

A Camaiore la decisione era nell’aria da un pezzo. E dopo la pesante sconfitta 5-1 di domenica a Montecatini il “credito“ di Luca Polzella si è esaurito... anche se il tecnico paga per tutti (e quindi pure colpe non sue). Per provare a dare una scossa ad una squadra che tra campionato e coppa ha vinto solo una partita, il presidenteds Michele Pardini ha scelto di affidare la panchina a quel Pietro Cristiani (in foto) già vicino in estate ai bluamaranto prima che si decidesse di andare avanti con Polzella. Cristiani, 41enne di Staffoli che ha portato il Tau Altopascio dall’Eccellenza alla Serie D, avrà con sé a Camaiore il suo vice Donatello Manichini (ex Lampo). Rimane invece in bluamaranto "l’uomo della società" Iacopo Pellegrini... che però non lavorerà più sul campo come aveva fatto affiancando Polzella. Nello staff tecnico camaiorese rimangono il preparatore dei portieri Stefano Volpi ed il preparatore atletico Carlo Del Fiorentino. "Polzella lo solleviamo dall’incarico con tanto rammarico – dice Pardini – in lui nutro grande stima. Ma dovevamo cambiare. Credo nel gruppo e nel lavoro. E credo che si possa fare meglio di quanto non fatto sin qui in questo avvio di stagione. A dicembre poi sul mercato ci saranno delle nuove entrate e delle uscite". E domenica a Camaiore arriverà la capolista Fratres Perignano allenata da Enrico Cristiani, fratello proprio del neo-bluamaranto Pietro. (S.F.)