Camaiore travolgente. La cura Cristiani funziona

CAMAIORE – La cura Cristiani funziona, eccome, a Camaiore. Con lui in panchina ieri è arrivata la 2ª vittoria di fila (in questa stagione ha vinto più gare in 2 partite lui che il suo predecessore Polzella in 10), ancora senza prender gol e ancora con le reti del da lui reinventato trequartista Biagini, del rigenerato bomber Geraci (che ha fatto “il gol dell’anno“ in rovesciata) e stavolta pure del finalmente sbloccatosi Kthella. Il River Pieve? È stato troppo poco in partita, ma non deve abbattersi avendo comunque organizzazione... ma qualche ritocco nella qualità offensiva farebbe assai comodo.

Ancora senza Amico, Cristiani conferma "il rombo" e ritrova Zambarda (dalla squalifica) dietro. Fanani invece va col 3-5-1-1. L’incontro, sul brutto terreno del Comunale, per i bluamaranto lo sblocca (esattamente come la domenica prima contro la Geotermica) il 10 Biagini sull’illuminante assist di tacco di un geniale Kthella. Passano 5 minuti ed ecco servito il raddoppio: punizione-cross da trequarti destra di Biagini e bicicletta elettrica di Geraci che fa venire giù lo stadio. Al 31’ poi Barsottini para bene a terra in due tempi sul tentativo di Canessa. Nella ripresa Cristiani toglie l’ammonito e dolorante Geraci e mette un difensore (Arnaldi) passando a specchio col 3-5-1-1. Il River fa poco o nulla (si registra solo una punizione di Cecchini al 66’, già sul 3-0) mentre il Camaiore cala il tris con Kthella (che insacca dopo l’errore di Biggeri, che non trattiene il tiro di Borgia) e sfiora altre reti scheggiando la traversa prima con Adami e poi con un ottimo Da Pozzo e chiamando Biggeri al miracolo sul colpo di testa di Ricci da corner al 90’.

Simone Ferro