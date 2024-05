Camaiore vede lo Zenith. Semifinale playoff in casa

"Aver raggiunto i playoff credo sia un grande risultato per Camaiore... ma adesso inizia un percorso diverso, dove si gioca con i migliori". Con queste parole il tecnico bluamaranto Pietro Cristiani inquadra la scena: il suo Camaiore oggi alle 15 fra le mura amiche dello stadio Comunale ospita la forte Zenith Prato nella semifinale playoff del girone A di Eccellenza Toscana. Si gioca in gara secca, col Camaiore che ha 2 risultati su 3 a disposizione (ma col pareggio al 120’) per andare alla finale di domenica prossima su campo neutro.

Oggi al Comunale il match sarà diretto da Federico Cremone di Pisa, coadiuvato da Lorenzo Nannipieri di Livorno e da Andrea Della Bartola di Pisa. L’altra semifinale, al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno, sarà tra la Cuoiopelli ed il River Pieve (arbitra Francesco Raciti di Siena, con guardalinee Alessio Mangoni di Pistoia e Kristian Rama di Livorno). Sull’avversaria Cristiani dice: "Lo Zenith non ha mai avuto alti e bassi dopo la partenza un po’ a rallenty, è stata la squadra più costante ed ha valori notevoli con Kouassi, Rosi, Saccenti, Lunghi, Ciravegna e Chiaramonti. Centrocampo e attacco sono davvero forti. E anche in difesa hanno le loro garanzie e quindi sarà una partita difficilissima per noi. Ma ce la giochiamo nel nostro stadio, coi nostri tifosi e con un crescente entusiasmo".

"Noi non arriviamo bene – svela Cristiani – di testa stiamo bene e siamo “leggeri“... però non ci arriviamo al meglio delle nostre possibilità perché abbiamo diverse defezioni con Crecchi malconcio. E pure Da Pozzo non è al 100% per un fastidio al ginocchio. Stiamo invece recuperando Biagini e Kthella". Solito dubbio sul modulo: più 3-5-2 che 4-3-1-2, con Amico esterno.

Probabile formazione (3-5-2): Barsottini; D’Alessandro, Velani (’03), Zambarda; Borgia, Verona (’04) (Adami ’04), Anzilotti, Da Pozzo, Amico;Geraci,Imbrenda.