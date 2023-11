Cambia il programma. Magrini rivoluziona i piani dei bianconeri. Allenamento oggi, poi due giorni di riposo

Il rinvio della trasferta sul campo della Rondinella Marzocco ha costretto la Robur ha rivoluzionare i piani: i bianconeri si alleneranno oggi, mentre domani e lunedì mister Magrini ha concesso loro due giorni di riposo. L preparazione riprenderà quindi regolarmente martedì, sempre sul campo di Uopini. Se il rinvio di una partita porta sempre con sé stravolgimenti, per la Robur, all’inseguimento della miglior condizione, lo slittamento della gara di domani offre anche lati positivi: i giocatori acciaccati o affaticati dopo il turno infrasettimanale, avranno modo di recuperare e anche gli infortunati dovrebbero essere a disposizione. Il riferimento è a Ravanelli e a Boccardi: l’ex Grosseto domani non avrebbe giocato, per volontà del mister, deciso a non rischiarlo nonostante l’ok dello staff medico. E ci sarà anche Hagbe Hagbe che mercoledì ha scontato l’ultimo turno di squalifica.