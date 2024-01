"Cambiare passo e vincere". Bonuccelli carica la squadra

"Bisogna vincere, bisogna cambiare passo e per fare questo deve scattare la scintilla". L’allenatore Vitaliano Bonuccelli, come lui stesso ammette, ormai da tempo è "costretto" a ripetere le solite frasi, quasi un ritornello, nel presentare il match domenicale in attesa che, appunto, qualcosa possa cambiare in casa biancorossa. Oggi il Grosseto è di scena sul terreno dello stadio "Buon Riposo" di Seravezza dove, per la terza giornata del girone di ritorno, affronta, inizio alle 14,30, l’undici del Seravezza Pozzi allenato da Amoroos, formazione, rivelazione del girone, che rappresenta la seconda forza del campionato dall’alto dei suoi 38 punti. Oltre agli assenti da tempo (Morelli, Giustarini e Arcuri) oggi non ci saranno Saio, Bruni e Prati.

"Bensaja ha avuto un attacco influenzale nei giorni scorsi – ha precisato il tecnico che è intenzionatoa confermare il modulo 3-5-2 – ma anche se non sarà al meglio spero di averlo a disposizione. Comunque non mi lamento perché ho validi sostituti e scenderà in campo la migliore squadra per ottenere I tre punti. Ho fiducia nei ragazzi che sicuramente riusciranno a trovare il guizzo vincente". Poi un "focus" sugli avversari odierni. "Il Seravezza sta compiendo un percorso straordinario – prosegue mister Bonuccelli – dispone di ottimi giocatori, presenta un attacco forte, gioca bene e concede poco. Sarà sicuramente una bella partita e noi dovremo stare molto attenti soprattutto in avvio di gara perché Benedetti e compagni sono soliti iniziare la gara in maniera molto decisa. Poi dovremo essere bravi ad alternare le varie fasi di gioco: aggredire alti e difendere bassi". Sui nuovi arrivati. "Porcu, prettamente difensore, ci darà una mano mentre per Nocciolini, che ha un problema ad un polpaccio, bisogna aspettare". Probabile formazione con Raffaelli tra i pali, Aprili, Davì, Russo sulla linea difensiva, Grasso, Bensaja (Riccobono), Cretella, Sabelli, Macchi a centrocampo e con Romairone (Rinaldini), Marzierli in attacco. Arbitra Pizzi di Bergamo. Apertura del botteghino all stadio "Buon Riposo" alle 13,30.

Paolo Pighini