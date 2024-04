Campagna, il gol ritrovato: "Col Forlì vale tanto"

Simone Campagna è tornato al gol contro il Mezzolara, nell’ultimo match prima di Pasqua. Il ventunenne centrocampista bolognese, protagonista con 7 reti e 3 assist lo scorso anno del ‘miracolo Corticella’ (vittoria dei playoff, eliminando le favoritissime Carpi e Pistoiese), anche quest’anno, con la nuova maglia del Ravenna, si è ritagliato un ruolo fondamentale negli schemi della mediana. L’assenza per squalifica di capitan Rrapaj, lo riproporrà fra i protagonisti annunciati del derby col Forlì di domenica prossima, alle 15, al Benelli.

Campagna, quanto le è mancato il gol?

"Effettivamente era da un po’ di tempo che aspettavo di segnare il secondo gol. Il primo era arrivato col Carpi, nel corso del match di andata vinto 3-0 al Benelli. Ho sempre avuto tante occasioni per fare gol, però sono riuscito a capitalizzare solo quella di Budrio col Mezzolara. Sono comunque contento perché, a livello di morale, è una gran bella ‘botta’".

Tra l’altro, lei aveva avuto una occasionissima anche prima di firmare il gol del 4-0 in zona Cesarini.

"Sì, avevo avuto un’altra opportunità nel 1° tempo, ma il portiere Malagoli era stato bravo ad intercettare la palla".

Qual è la valutazione che dà alla sua stagione col Ravenna?

"Dal punto di vista individuale sono molto soddisfatto, perché ho giocato con ancor più continuità rispetto allo scorso anno. In realtà, anche nella passata stagione al Corticella sono stato chiamato in causa spesso, ma diverse volte da subentrante. Quest’anno invece, tutto il girone di andata l’ho giocato da titolare, ricoprendo anche un ruolo chiave nello scacchiere di mister Gadda. Ho avuto responsabilità importanti, ad esempio, quando Rrapaj è stato assente per infortunio. Anche nel girone ritorno sono stato impiegato con buona continuità, magari entrando qualche volta in corso d’opera".

Le due vittorie consecutive contro Sammaurese e Mezzolara possono aver spazzato via le scorie del ko di Carpi?

"Dopo la sconfitta col Carpi abbiamo affrontato la Sammaurese e non abbiamo voluto rischiare. Il nostro primo desiderio era quello di fare risultato a tutti i costi, perché ci serviva. Così, abbiamo impostato la gara, cercando di non buttare via nulla. Col Mezzolara, invece, siamo scesi in campo più liberi mentalmente, riuscendo anche a trovare per quattro volte la via della rete".

E adesso, sotto col derby, che all’andata finì a reti bianche. Come arriva il Ravenna alla partitissima di domenica col Forlì?

"All’andata ci siamo resi conto che, questa sfida, è molto sentita. Ricordo bene che al ‘Morgagni’ ci hanno seguito 700 nostri tifosi. Per quanto mi riguarda, non vedo l’ora che sia domenica per giocare questo match".