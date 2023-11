Campagna, un gol da incorniciare: "Ravenna, difendiamo il primato"

Stop e girata di 180° col pallone che si è insaccato all’incrocio dei pali. Il primo gol di Simone Campagna con la maglia giallorossa è proprio da mettere in cornice. Una prodezza stilistica che ha ‘aperto’ la serratura di un match, fino a quel momento non semplicissimo per la formazione di mister Gadda. La vittoria 3-0 sul Carpi, e il ritorno in vetta alla classifica del campionato di serie D, hanno coinciso con una soddisfazione cercata da tempo: "Era ora... Dopo 10 partite, il gol, prima o poi, doveva arrivare. La dinamica? Ho ricevuto palla da Varriale, mi sono girato subito sul sinistro, ed è finita dentro. Niente da aggiungere, se non che abbiamo fatto una grandissima partita". Vero. Il Ravenna ha meritato il successo, proponendo un gioco di grande sostanza: "Onoriamo la maglia. E, questo concetto, riusciamo anche a trasmetterlo al pubblico. Del resto, nessuno di noi ha mai giocato in grandi piazze. Per tutti è la grande occasione; siamo giovani e ci giochiamo tutto, senza troppi calcoli. Cerchiamo di andare più forte possibile, come abbiamo dimostrato bene col Carpi. E non ci risparmiamo. Lo hanno visto tutti, sul 3-0 non ci siamo fermati. Abbiamo avuto a disposizione altre 2-3 contropiedi per arrotondare il risultato". Il ventunenne mediano bolognese ha poi commentato la propria posizione in campo: "Inizialmente, sulla mediana siamo partiti a 2, poi, dopo un quarto d’ora, siamo passati a 3, e ho giocato mezzala. Giocare mediano mi piace, anche se, mi impedisce di andare in profondità, come invece mi è permesso, quando vengo schierato nel ruolo di mezzala". Dopo 10 giornate, il Ravenna è comunque al 1° posto. E potrà essere solo raggiunto a quota 21 dall’Imolese, nel caso di vittoria nel recupero col Prato.

Campagna guarda un po’ più lontano e pensa dove potrà arrivare il Ravenna: "Se giochiamo così, per gli avversari diventa dura. Quindi andiamo avanti così. Adesso che siamo tornati al 1° posto, dobbiamo difendere la posizione. Dopo il pareggio di Agliana, abbiamo cercato subito di riscattarci, e ci siamo riusciti. Quel pareggio è stato immeritato, e così ce l’abbiamo messa tutta per tornare alla vittoria". Ora il Ravenna, che vanta sempre la miglior difesa del girone D con appena 5 reti incassate, deve preparare la trasferta di domenica al ‘Macrelli’, dove la Sammaurese – quinta a quota 15 – medita di riguadagnare qualche posizione dopo 3 sconfitte esterne consecutive che hanno rovinato la media: "Ci aspetta una partita tosta – ha concluso Campagna – in un campo difficile, perché, fra le mura amiche, la Sammaurese fa punti. Ci troveremo di fronte una squadra giovane, in grado di riprodurre un po’ le nostre caratteristiche. Corrono forte, attaccano la porta".