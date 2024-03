Campiglia festeggia la promozione in seconda categoria

Ancaiano

1

Campiglia

1

ANCAIANO – Il pareggio vale la promozione matematica in seconda categoria per il Campiglia, dopo appena due anni di esperienza in campionati Figc. Il match si conclude e tutto l’ambiente dei valdelsani attende per cinque minuti la fine del match Monticchiello-Chiusdino. Alla notizia del definitivo 1-1, inizia la grande festa del Campiglia! La partita inizia con un palo di Casini per gli ospiti al 3’. Al 42’ i biancoazzurri passano in vantaggio direttamente su punizione di Zagami. Nella ripresa al 58’ pareggia Chiarelli di testa.