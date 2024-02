Campionati dilettanti. Il Seravezza prepara la supersfida. Camaiore nella tana della capolista

Prima domenica di febbraio con tante partite interessanti per le versiliesi dei dilettanti. Solo in Promozione non scenderanno in campo le nostre. Vediamo il programma dettagliato.

Serie D (22ª giornata). Big-match al “Buon Riposo“ con la sfida tutta lucchese fra le due terze della classe: Seravezza Pozzi contro Tau Altopascio (dirigerà Simone Di Renzo di Bolzano, con assistenti Francesco Davide Bonaccorso di Catania ed Eleonora Negro di Roma). Nei verdazzurri è squalificato Ivani mentre rientrano Coly e Bedini. Scontro diretto salvezza per il Real Forte dei Marmi Querceta a Ponsacco coi Mobilieri: arbitra Gaetano Alessio Bonasera di Enna, coi guardalinee genovesi Michele Troina e Davide Salinelli.

Eccellenza (20ª). La quinta giornata di ritorno qui inizia già oggi con l’anticipo Cuoiopelli-Cecina. Domani il Camaiore fa visita alla capolista Tuttocuoio degli ex Sorbo e Mattia Papi e dei talentuosi attaccanti mancini Giacomo Rossi e Caggianese. A Ponte a Egola fischia Francesco Raciti di Siena, coadiuvato da Carlo Maria Angelici di Valdarno e Daniele Vicari di Lucca.

Promozione (21ª). Riposa il Pietrasanta ed è rinviata la gara del Viareggio a Monsummano.

Prima categoria (19ª). Nel firone A il Forte dei Marmi 2015 riceve in via Versilia il Giovani Vianova (l’arbitro designato è Jalil Muley Hassan Fracasso di Pisa), il Capezzano è di scena a Pescia (Roberto Scardigli di Livorno) ed il Corsanico va sul campo del Mulazzo (Florin Pistelli di Pisa). Nel girone B la Torrelaghese riceve al Marco Polo Sports Center di Viareggio il Selvatelle (Ludovico Cravini di Livorno).

Seconda categoria (19ª). Il Massarosa è impegnato in trasferta nella tana della lanciata capolista Carrarese Giovani di Yuri Papi (come direttore di gara ci sarà Luigi Marranchelli di Pisa). Fuori casa pure il Lido di Camaiore sul campo del San Vitale Candia (Luca Covassin di Pisa). Sul rinnovato sintetico di via Fonda a Sterpi invece lo Sporting Camaiore ha il Ponte delle Origini (Jary Gambino di Prato).