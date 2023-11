Campionati giovanili. Le squadre ammesse ai tornei regionali

Il Comitato Marche della Federcalcio ha ufficializzato l’elenco delle squadre Giovanissimi ammesse al torneo regionale: Urbania, K Sport, V. S. Martino, G. Santorso, R. Metauro, Fabriano C., Moie V., Biagio Nazzaro, Vigor Senigallia, Nuova Folgore, Osimana, Giovane Ancona, Academy Civitanovese, Civitanovese, Robur, Maceratese, Caldarola, Fermo, Invictus Grottazzolina, C. Monturano, Castel di Lama, Atletico Ascoli, Samb, Centobuchi, Senigallia, M. Pollenza, Camerino Castelraimondo, Academy MarotaMondolfo, Tolentino, Accademia Granata. Ecco le squadre Under 17 ammesse al campionato regionale: K Sport, Accademia Granata, Pergolese, Vigor Senigallia, Fabriano Cerreto, Jesina, Palombina V., Camerano, Portorecanati, Civitanovese, Maceratese, Montefano, Matelica, Borgo Rosselli, Samb, Atletico Ascoli, Cuprense, G.Gradara, Giovane Ancona, R. Elpidiense, C. di Lama, Academy Civitanovese, Csi Delfino Fano, Juniorjesina Libertas, Fermo, Ponterosso, Centobuchi, Nuova Altofoglia, Senigallia, Cingolana S. F. Le iscrizioni dovranno essere fatte on line entro le 19 di domani.