Campionato Spezzino Aics: Lakomitiv Loska vince la Serie B

La Spezia, 22 aprile 2024 – Con la Serie A già assegnata alla Pizzeria Bacetto, nella diciottesima e ultima giornata del Campionato Spezzino di calcio a 7 Aics, la Lakomitiv Loska si laurea campione della Serie B. I ragazzi sarzanesi di mister Verdini chiudono il campionato con tre vittorie consecutive, che permettono loro di chiudere al primo posto un girone estremamente equilibrato.

Al secondo posto la Polisportiva Discovery, la vera sorpresa del girone di ritorno: otto vittorie su nove gare nella seconda metà del campionato, vittoria contro i Belini Frizzanti e posizione condivisa col Real Prulla che si sbarazza di Quelli del Giovedì. Chiude il netto successo di Grandi Macchine sulla Pizzeria dal Mancio.

In Serie A l'unica gara disputata vede la Dinamo Spritz imporsi su Im.Co. Taverna del Metallo (le altre si chiudono tutte 'a tavolino'). Entrambe agli ultimi posti della classifica, dovranno affrontarsi nuovamente nei playout in uno scontro diretto per stabilire chi rimarrà nella prima serie nella stagione 2024-2025.

Infine, in Serie C, la battaglia per decretare l'ultima squadra che parteciperà ai play-off con la possibilità di promozione nella serie superiore, è stato vinto da Ria Real ai danni di Bon Sti Chi: Lenelli con una doppietta, Ibba e Orlandi portano i graziotti nella fase finale.

Gara nervosa e combattuta, invece, tra Sorbolo e Fulgor: ad avere la meglio la squadra di bomber Pugliese. Goleada di Alfredo Uomo, mattatore della serata Devoto, autore di quattro reti mentre chiude la categoria la gara della Stella Rossa che trova la seconda vittoria in campionato.

Con la stagione regolare terminata, spazio ora a playoff e playout per stabilire retrocessioni e promozioni per la stagione 2023-2024. Settimana prossima appuntamento con le semifinali di coppa: Carpe Diem-Mtu e Pizzeria Bacetto-Il Piccolo Faro. Riuscirà Il Piccolo Faro a rifarsi della sconfitta in campionato? Appuntamento la sera del 24 aprile alla Pianta 310.

SERIE A

Pizzeria Bacetto-Oto Melara 6-0, Im.Co.Taverna del Metallo-Dinamo Spritz 5-6, Carpe Diem- Paolino's Pub 6-0, Mtu Italia-Il Piccolo Faro 6-0. Ha riposato: Avanti Tutta.

Classifica: Pizzeria Bacetto punti 45, Piccolo faro 36, Carpe Diem 30, Mtu Italia e Avanti Tutta 25, Oto Melara 16, Dinamo spritz 15, Im.Co. Taverna del Metallo 12, Paolino’s Pub F.C. 0.

SERIE B

Belini Frizzanti-Polisportiva Discovery 2-5, Pizzeria dal Mancio-Grandi Macchine Fc 2-7, The Garden-Lakomotiv Loska 0-6, Quelli del Giovedì-Real Prulla 0-4. Ha riposato: Arci Pitelli.

Classifica: Lakomitiv Loska punti 32, Real Prulla e Polisportiva Discovery 30, Grandi Macchine Fc 29, Belini Frizzanti e Arci Pitelli 25, The Garden 16, Quelli del Giovedi 13, Pizzeria dal Mancio -2.

SERIE C

Stella Rossa Scoglietti-Real Bozi/Pizza Gourmet 5-2, Sorbolo-Fulgor Fc 2-3, Alfredo Uomo-U.s.p. Yes You Rent 9-3, Bon Sti Chi-Ria Real 3-4. Ha riposato: San Marco.

Classifica: San Marco Fc punti 41, Alfredo Uomo 33, Sorbolo e Fulgor FC 29, Ria Real 24, Bon Sti Chi 21, Real Bozi/Pizza Gourmet e U.s.p. Yes You Rent 9, Stella Rossa Scoglietti 7.

Marco Magi