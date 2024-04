Campionato allievi. Giocatore under 17 squalificato 6 mesi

Sei mesi di squalifica per un giovane calciatore del Massa Valpiana. Mano pesante del giudice sportivo grossetano su un calciatore degli Allievi under 17 del Massa Valpiana, reo di aver dato una spallata all’arbitro ed aver schiaffeggiato un dirigente. Il giovane è stato fermato fino al 14 ottobre prossimo perché, si legge nel comunicato ufficiale della Figc: "Espulso per aver strattonato e fatto cadere a terra un calciatore avversario alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva con una spallata la spalla del direttore di gara stesso facendolo arretrare di circa cinquanta centimetri e mimando il gesto dello sputo; tardava l’uscita dal terreno di gioco insultando i calciatori della squadra avversaria e schiaffeggiando un dirigente intervenuto per accompagnarlo negli spogliatoi, infine al termine della gara rientrava sul terreno di gioco offendendo nuovamente i calciatori avversari".