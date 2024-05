Campionato coi fiocchi. Chiesanuova in festa: "Si riparte da Mobili»

Presidente e allenatore si incontreranno a breve, forse già in settimana, ma dalla festa di fine stagione fatta all’oratorio della frazione, è emerso chiaramente che il Chiesanuova ripartirà da Mobili. Era logico e giustamente la società biancorossa ha optato per la continuità. Una conferma strameritata. Ci sarà dunque un Mobili-bis in panchina in quella che sarà la terza partecipazione del Chiesanuova in Eccellenza e la volontà del club è quella di recitare ancora un ruolo da protagonista. Sognando di rivivere domeniche come quelle passate, con addirittura tre turni da primi della classifica. La conviviale ha unito tutti assieme tifosi, collaboratori e squadra, all’insegna della spensieratezza ma anche dell’orgoglio per quanto fatto. Il Chiesanuova rimarrà la più piccola realtà nel massimo campionato regionale, ma sogna di restare gigante in campo e mettere paura a tutti. "È stata una stagione bellissima –ha detto il presidente Bonvecchi – che mai avremmo pensato potesse darci tutte queste soddisfazioni. La nostra volontà è di mantenere l’intero staff tecnico che ha lavorato ottimamente, Mobili continuerà a far parte della nostra famiglia". Bonvecchi non ha fatto alcun accenno al mercato, ma trapelano prime operazioni sul fronte dei fuoriquota.

Intervenuto successivamente, Mobili ha affermato "Ho conosciuto una realtà che si è rivelata una bella sorpresa, con una tifoseria che è stata il valore aggiunto. A breve parlerò con il presidente e sarò ben contento se ci sarà il modo di continuare qui". Il tecnico inoltre ha elogiato Monteneri, veterano che avrebbe dovuto fungere da suo vice ed invece è stato fondamentale in campo nel guidare la difesa. Il centrale potrebbe aver disputato la sua ultima stagione in carriera.

Alla cena ha preso parte anche il sindaco Franco Capponi che ha garantito "Abbiamo appaltato i lavori per le ultime opere al Sandro Ultimi e garantisco che per il prossimo campionato la capienza diventerà di 500 posti. Quanto fatto da questa società è motivo di orgoglio per tutta la comunità".

Andrea Scoppa