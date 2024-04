Campionato Eccellenza, sfide cruciali nel 30° turno, il destino delle squadre in bilico

Santificata la Pasqua, il campionato di Eccellenza torna protagonista domani sera con le gare del 30° turno (13° del ritorno). Al termine della stagione regolare mancano 5 giornate. Quella successiva sarà domenica, dunque è una sorta di tour de force che attende le formazioni del massimo campionato dilettantistico regionale. Esentata dal turno infrasettimanale è la Reno, che aveva anticipato a venerdì 22 marzo il match (perso 2-0) sul campo della capolista Sasso Marconi.

Tropical Coriano-Russi. Al ‘Grandi’ di Coriano (fischio d’inizio alle 20.30) si affrontano due squadre senza troppi problemi di classifica. I falchetti, ottavi in classifica con 41 punti, dopo 3 risultati utili consecutivi, hanno perso il derby casalingo col Sanpaimola prima della sosta. I riminesi invece vengono da un filotto di un pareggio e 3 vittorie di fila senza reti al passivo. All’andata finì 1-1 con rete di Andreani e pareggio beffa di Zanni in zona Cesarini. Nel bilancio degli scontri diretti è in leggero vantaggio il Russi, che conduce con 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Castenaso-Sanpaimola. Sul sintetico del ‘Biavati’ di Bologna si gioca alle 18. Chi ha maggiormente bisogno di punti è la formazione di San Patrizio che, dodicesima a quota 37, è annunciata in grande spolvero, essendo reduce da 2 prestigiose vittorie di fila contro Cava Ronco e Russi. La formazione di mister Orecchia vanta 9 punti di margine sulla zona playout e si sta costruendo la salvezza con un girone di ritorno molto concreto. I padroni di casa viaggiano all’8° posto con 41 punti e cercano di chiudere in anticipo la questione salvezza. All’andata il Sanpaimola vinse 1-0 con rete di Venturi. Il bilancio dei 6 scontri diretti è in perfetta parità: 2 vittorie per parte e 2 pareggi.

Gambettola-Massa Lombarda. Si gioca per obiettivi di classifica differenti, ma entrambe le contendenti, che lo scorso anno vinsero i rispettivi gironi di Promozione, non possono permettersi passi falsi. Il Massa Lombarda, 13° a quota 36, ha 8 punti di margine sulla Vis Novafeltria, ovvero zona playout, ma deve tenere d’occhio anche il Diegaro, attualmente a -10 e opportunamente sconfitto nell’ultimo turno prima della sosta. Se il margine dovesse scendere sotto i 7 punti, si riattiverebbe infatti il meccanismo dei playout anche per la tredicesima in classifica. I padroni di casa invece sono al 4° posto, in zona spareggi, con 50 punti, a +4 sulla Reno, che ha già giocato. All’andata finì 0-0. Fischio d’inizio alle 20.30.

Sugli altri campi: Bentivoglio-Medicina Fossatone, Diegaro Vis Novafeltria, Granamica-Pietracuta, Sant’Agostino-Masi Torello, Savignanese-Cava Ronco.