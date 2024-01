Campionato femminile. Follonica Gavorrano perde tre a zero in trasferta a Firenze

Riparte con una sconfitta il campionato di calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano. Le ragazze di mister D’Antoni hanno perso 3-0 sul campo del C5 Firenze. Dopo appena 5’ dal fischio iniziale la partita si mette però subito in salita per il Follonica Gavorrano con il primo gol messo a segno dalle avversarie con Nencioni. Al 29’ arriva il raddoppio del Firenze con Peraldo, che chiude un primo tempo in favore delle prime della classe. Il Follonica Gavorrano prova a riaccendersi nella ripresa, ma è all’undicesimo minuto del secondo tempo che arriva il terzo gol del Firenze con la doppietta di Nencioni che sigilla il risultato del match. Nonostante il risultato le ragazze biancorossoblù però non sfigurano, in una partita che si pronosticava ardua contro la capolista. FIRENZE C5: Paoli, Peraldo, Romero, Chiocciora, Pocobelli, Tesi, Tofani, Biagiotti, Polito, Nencioni, Capretti. All. Tarchiani. FOLLONICA GAVORRANO: Alocci, Baila Longo, Barahona, Borelli, D’Antoni, Falcinelli, Falcini, Gori, Proietti, Rinaldi, Vincenti, Zorzi. All. D’Antoni. Reti: 5’ Nencioni, 29’ Peraldo, 11’ st Nencioni.