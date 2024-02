Campionato giovanissimi elite. Poggio a Caiano, un ko che brucia. Sorride il Coiano Santa Lucia e agguanta tre punti

E’ una sconfitta pesantissima quella rimediata dal Poggio a Caiano nel campionato Giovanissimi Elite. I medicei perdono al Martini 1-0 nello scontro salvezza col Lido di Camaiore. Un ko firmato Di Noia e che significa ritrovarsi i versiliesi a due sole lunghezze di ritardo in classifica. Una brutta battuta d’arresto per i medicei che in caso di vittoria avrebbero fatto un passo fondamentale verso la salvezza e invece la sconfitta rimette tutto in discussione. In fondo ai medicei poteva andare bene anche un pari, e invece è giunta una sconfitta inattesa. Chi invece si avvia verso una tranquilla permanenza in categoria è il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che al Rossi non fallisce l’appuntamento con i tre punti nello scontro diretto col Venturina. I biancazzurri centrano il successo con le reti di Sambou e Bartolucci, che vanificano la marcatura di Gentili. In classifica il Csl Psc sale a quota 25 punti, agganciando la Cattolica Virtus. Passando ai Giovanissimi regionali, è un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello rimediato dalla Zenith Prato nella sfida in trasferta sul campo del Barberino. I pratesi impattano 1-1 e si fanno agguantare in terza piazza dalla Folgor Calenzano, a due lunghezze di ritardo dalla Floria (che ha anche una partita in meno) e a nove di distacco dalla capolista Settignanese. Eppure quello con i mugellani sembrava abbondantemente un match alla portata della Zenith Prato che affrontava una formazione di metà classifica, la cui salvezza non è ancora al sicuro. Ne è venuto fuori invece un pareggio nel quale al gol laniero di Bellandi ha risposto i locale Asta. Chi sorride è invece il Maliseti Seano che al Comunale si impone di misura 1-0 sulla Rondinella Marzocco con rete di Pancella, avvicinandosi a una tranquilla salvezza.