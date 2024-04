CampionatO Giovanissimi. La Maceratese ha vinto in anticipo il girone B. Adesso è in lizza per conquistare il titolo regionale La Maceratese Giovanissimi vince il girone C Regionale con un turno di anticipo, chiudendo con 44 punti in 17 partite. Ora si preparano per il titolo di campioni delle Marche.