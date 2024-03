Campionato giovanissimi regionali. Zenith e Maliseti, è sfida per il podio

Prosegue la sfida per il podio fra Zenith Prato e Maliseti Seano nel campionato Giovanissimi regionali. Entrambe nell’ultimo turno vincono i rispettivi match: la Zenith Prato per 3-1 sul terreno di gioco del Lanciotto Campi Bisenzio, il Maliseti Seano per 3-2 contro il Rinascita Doccia al Comunale. Entrando nel dettaglio dei match, i bluamaranto sono terzi e per la vittoria di Campi Bisenzio ringraziano le marcature di Kola, Castronuovo e Magni. Il Maliseti Seano è invece quarto staccato di quattro lunghezze dalla Zenith Prato. Nella sfida del Comunale i gol sono di Pancella, doppietta, e Di Mauro, vanificando la doppietta fiorentina di Pazzagli. In classifica, in ottica Coppa Toscana, le pratesi si dovranno difendere dagli attacchi di Audace Galluzzo e Folgor Calenzano. Improbabile invece lottare per il vertice, che sembra ormai un discorso a due fra la capolista Settignanese e l’inseguitrice Floria che hanno rispettivamente nove e sei punti di vantaggio sulla Zenith Prato.