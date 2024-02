Campionato juniores elite. La Zenith lancia l’assalto al vertice

Dopo il pareggio di Sesto Fiorentino, la Zenith Prato vuole lanciare di nuovo l’assalto al vertice nel campionato Juniores Elite. Per farlo dovrà battere domani pomeriggio in trasferta il Firenze Ovest. Si gioca alle 15 e in scena va il confronto fra la seconda della classe, la Zenith Prato, e una truppa di metà classifica che vuole ottenere una salvezza tranquilla. Per i pratesi quindi non ci sono alternative ai tre punti, anche perché Fratres Perignano e Pontassieve sono decise a continuare nella loro corsa di vertice, e quindi i lanieri non possono perdere altri punti per strada. Sulla carta più agevole invece l’impegno dell’altra pratese del massimo girone di categoria, il Maliseti Seano che domani alle 15 sarà di scena sul terreno di gioco del San Marco Avenza. Si tratta del fanalino di coda del girone, una formazione che in questa stagione ha vinto solo quattro partite. Per i pratesi è l’occasione per lanciare l’assalto alla zona Coppa Toscana.