Campionato juniores nazionale. Biancazzurri a caccia del riscatto

Interrompere la striscia negativa. E’ la priorità della Juniores nazionale del Prato che dopo un inizio 2024 da incubo vuole invertire il trend negativo. I biancazzurri avranno l’occasione di riscattarsi dopo quattro sconfitte consecutive ospitando domani alle 15 al Parrocchiale di Mezzana il Mezzolara. I lanieri sfideranno la terzultima forza del girone, appaiata a quota 11 punti con la Victor San Marino. Un’avversaria che sembra alla portata del Prato, ma in realtà questo inizio 2024 ha raccontato che i biancazzurri possono perdere anche con le ‘piccole’. Questo rivela il ko a sorpresa contro il fanalino di coda Aglianese. E lo stesso racconta anche il ko col Carpi, altra formazione di centro-bassa classifica. A sostenere il Prato dovrà essere l’obiettivo delle fasi nazionali. I lanieri nonostante il periodo nero sono ottavi, in corsa per la fase successiva del campionato. Il Borgo San Donnino ha un solo punto di vantaggio e una partita in più, la Pistoiese, sesta, dista tre lunghezze. La rimonta però non può prescindere dalla vittoria interna col Mezzolara.