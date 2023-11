Campionato Msp. L’Fp Puccini in vetta. Bene anche il Culligan

Dopo l’alluvione che ha colpito la provincia di Prato ripartono le sfide sui campi dell’Msp per il campionato di serie A di calcio a 7. Ad agganciare la vetta è l’Fc Puccini che batte 4-2 l’Fchill e si porta a quota sette punti, a pari merito con Mezzana Club e Desturbo. Queste ultime due formazioni hanno però ancora un match da recuperare e quindi hanno ancora la possibilità di portarsi in vetta in solitaria. Lo stesso vale per la quarta della classe, il Beyfin Rocca Tedalda, attesa proprio dallo scontro diretto col Mezzana Club. Chi invece è già scesa in campo è la formazione del Culligan che con un 6-0 tennistico supera il Naif e si porta a pari merito con Beyfin, Manchester e Miaf. Scorrendo risultati e classifica da segnalare proprio il 7-4 con cui il Manchester supera Le Barbie 1312, mentre il Miaf cade 5-2 nel confronto col Ginga Futebol Clube. Insomma, il campionato è più aperto che mai e sono ancora tante le formazioni che possono dire la loro per la corsa al vertice. Passando alla serie B targata Msp disputati i primi tre match della quarta giornata. Troviamo la goleada del Real Pavo che battono 11-0 gli Stirati, poi il 5-0 del Tiolaser rifilato al Novachiesa e il 4-1 con cui i Real Colizzati si impongono sul Real Pccn. In vetta a punteggio pieno troviamo il Real Pavo, lo Sbancatore e gli All Beck’s.