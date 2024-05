Campionato sammarinese. Il Tre Penne vince i playoff e si regala la Conference League

Il Tre Penne vola in Conference League. Ci vogliono i tempi supplementari per consegnare l’Europa nelle mani della squadra di Stefano Ceci. In palio, nei novanta minuti della finale playoff contro il Murata, c’è l’accesso alla Conference e il derby è ad alta tensione. Approccio prudente con una formazione abbottonata per il Tre Penne, che lascia la costruzione ai palleggiatori del Murata con l’intento di sfruttare gli ampi spazi del San Marino Stadium. Piano gara da rivedere dopo appena nove minuti per i campioni uscenti, che pagano dazio sull’iniziativa di Cunha, abile ad armare il letale mancino di Echel, a segno dal limite dell’area con un radente sul primo palo. L’incontro inevitabilmente si vivacizza e il Tre Penne è pericoloso già due minuti più tardi, quando Pieri reclama un penalty dopo un contatto in area: tutto regolare per Beltrano. La partita cambia volto al 34’, quando il Murata resta in dieci uomini. Grave leggerezza dei bianconeri, che subiscono una ripartenza sugli sviluppi di un corner a sfavore: il resto lo fa Santos, facendo battere il pallone a terra e permettendo così a Pieri di superarlo nell’allungo. A quel punto, l’intervento falloso del terzino non può che essere sanzionato con il cartellino rosso. Ma il Murata porta il minimo vantaggio all’intervallo. Nella ripresa Ceci vara il 4-2-4 inserendo Dormi e Ceccaroli per Poggi e Battistini. Il Murata replica richiamando in panchina Echel che lascia spazio a Santana. Il Tre Penne impiega poco più di cinque minuti ad impattare: sul

secondo corner consecutivo calciato a rientrare da Righini, il terzo tempo di Badalassi è inarrestabile. Colpo di testa perentorio per la 29esima rete del suo campionato. I ribaltamenti di fronte poi sono continui, ma ci vogliono comunque i supplementari per consegnare l’Auropa. A partire meglio negli extra-time è il Murata, che libera il destro di Ura dal limite. È però il Tre Penne ad avere la prima grande opportunità per segnare con Vandi. : Ceccaroli impatta perfettamente il traversone di Vandi. Poi il Tre Penne opera il soprasso: ancora Badalassi sul primo palo, stavolta sul destro di Scarponi, per il gol fotocopia che avvicina i campioni uscenti alla prossima Conference. Il Murata è alle corde, sotto di una rete e di un uomo, ma con Cecconi a riaprire la partita. Prima del colpo del ko finale di Pieri.