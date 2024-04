Campionato sammarinese. Sul Titano scattano i playoff

Archiviata la stagione regolare che lo scorso weekend ha incoronato la Virtus campione per la prima volta nella sua storia, questa sera si aprirà subito il sipario sulla post-season. Si torna infatti di nuovo in campo nel campionato sammarinese con i due incontri del turno preliminare, anticamera dei quarti dei playoff che valgono un posto in Europa. Si gioca in gara secca, senza supplementari e calci di rigore, e in caso di parità dopo i novanta minuti si qualificherà al turno successivo la squadra meglio piazzata in stagione regolare. La Juvenes-Dogana ha chiuso all’ottavo posto. Ciò comporta che la squadra di Amati se la vedrà con il Domagnano, che ha terminato undicesimo (20.45 ad Acquaviva), e avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno. L’altra partita prevista, sempre alle 20.45, è quella di Montecchio tra Folgore e Fiorentino. Ai giallorossoneri di Lasagni può bastare anche il pareggio.