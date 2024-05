Campionato sammarinese. Tre Penne e Murata si giocano l’Europa

Tre Penne e Murata strappano il pass per la finale del secondo posto che vale un posto in Europa Conference

League. Biancoazzurri e bianconeri hanno battuto rispettivamente Cosmos e La Fiorita nel ritorno odierno delle semifinali dei playoff di campionato sammarinese. Ora le due finaliste giocheranno sabato al San Marino Stadium per puntare alla tanto sognata qualificazione in Europa. Masticano amaro invece i gialloverdi di Serravalle e i gialloblù di Montegiardino, che anticiperanno venerdì la finalina per il quarto e quinto posto. Sono bastati due pareggi (1-1 all’andata e 0-0 al ritorno) al Tre Penne per guadagnarsi la finalissima contro il Cosmos. Mentre il Murata nel doppio confronto con La Fiorita ha concentrato tutto sul primo round. Un rotondo 3-1 che poi ha reso complicatissima la vita alla squadra di Montegiardino al ritorno. Tanto che quella vittoria di misura (1-0) non è bastata a non uscire di scena. E ora occhi soltanto sulla finalissima, quella che concede un secondo posto in Europa alle squadre del Titano. Con la Virtus che già settimane fa si è messa in tasca, vincendo lo scudetto, i preliminari di Champions League.