Campionato Serie C2. Playoff promozione. Flop per le pratesi

Squadre pratesi tutte fuori dai playoff promozione del campionato di serie C2. Grande delusione per le ultime rappresentanti del nostro numeroso contingente presenti agli spareggi ed in particolare per la Timec Prato, che aveva già perso lo sprint per la promozione diretta per un soffio, come già accaduto nella stagione precedente. La C1 resta dunque un vero e proprio tabù per la formazione allenata da Christian Bini Conti, che nel secondo turno unico dei playoff è stata battuta in casa per 3-2 dal Cus Pisa, dunque qualificato per la Final Four. Per la Timec sono andati in gol Ghinassi e Guasti. Questa la squadra utilizzata: Di Lorenzo, Delfine, Riccio, Russo, Guasti, Brunetti, Colella, Grilli, Bentivoglio, De Maio, Serio, Ghinassi. Fuori dalla finale a quattro anche il No Sense Prato allenato da Marco Giacomelli che ha pareggiato 4-4 sul terreno del Terranuova Traiana ed è stato eliminato. Per i pratesi hanno segnato Robi (doppietta), Bloisi e Iobi. Questa la formazione schierata: Piscitelli, Di Santo, Pilitteri, Catania, Ciruolo, Di Mauro, Iobi, Robi, Bloisi, Dingozi. Le altre due squadre che si contenderanno la promozione in C1 nell’ultimo atto della stagione, in programma questo fine settimana, saranno La Sorba e San Frediano.

M.M.