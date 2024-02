Campionato Uisp. Colpo grosso del Msa. Bellariviera in rimonta

Sarà la vigilia del Carnevale, ma l’ultima giornata disputata del campionato Uisp ha regalato, decisamente, qualche scherzo inaspettato. Come il colpo dell’Msa Force Diavolo che batte 1-0, a domicilio, il G.O.77 Passi. Decide il centro di Kalievic con un tiro dalla distanza su una giocata di Garghentini. “Grandissima prestazione contro una squadra fortissima - dice Matteo Cima -. Abbiamo saputo soffrire con uno spirito indomito”. Vince in trasferta anche il Torcigliano che passa 2-1 sull’Hotel Venezia. Bianchini e Gaspari mettono la strada in discesa, accorcia Sermattei. Incredibile successo 2-1 del Bellariviera sulla Croce Verde Discobolo, che sino a 5’ dalla fine era avanti, grazie al centro di Cinquini. Negli ultimi minuti Silva Pedro, con una doppietta, ribalta tutto. “Ci abbiamo creduto fino alla fine, senza mai mollare. Premiata la nostra determinazione” dice Andrea Becagli.

Vince 2-0 il Tdl Soccer sulla Lube Cucine Viareggio. Decidono Guadagno e Lencioni. Recrimina Mauro Casanova della Lube Cucine Viareggio: “Partita stregata. Primo tempo giocato alla pari, poi ad inizio ripresa siamo andati sotto per poi fallire troppe occasioni da rete, colpendo anche due legni”. Esterno anche il 3-2 dell’Unione Quiesa Orange sul Ctz Imballaggi Francè. Granducci, Francesconi e Raffaelli rendono vano il tentativo di recupero di Costabile e Valesi. L’Mb Team regola 3-1 il Nuovo Mondo Fitness con doppietta di Signorino ed il centro di Luchetti. Per gli sconfitti Da Mommio. “Vittoria tranquilla” per Giovanni Berlingeri. Infine tennistico 6-2 del Terrinca sul Piano di Mommio Manu. Partita stranissima con il Piano di Mommio Manu avanti 2-0 con Fortuna e Bianchi, poi tutto si ribalta con le doppiette di Marrai, Genovesi e Bertellotti. “Successo che dà morale” dice Ludovico Pili.

Classifica: Arena Metato 28; Torcigliano 26; Tdl Soccer 23; Croce Verde Discobolo e GO 77 Passi 21; Unione Quiesa Orange e Mb Team 18; Hotel Virginia 17; Bellariviera e Real Nocchi 16; Lube Cucine Viareggio 15; Msa Force Diavolo 14; Villa Diletta 13, Piano di Mommio Manu 9; Ctz Imballaggi 7 e Terrinca 7; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti