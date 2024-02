Campionato Uisp Empolese Valdelsa. Il 4 Mori festeggia il ritorno in A1. Bagarre play-off nel girone B

Pur soffrendo il Vitolini regola 4-3 la Limitese (tripletta di Rossi e gol di Rovai) e stacca di fatto il pass per le finali ’scudetto’ per quanto riguarda il girone A di Serie A1 (per la matematica manca un punto), dove si sono già qualificate Ferruzza, Real Isola e Gavena. Nell’altro raggruppamento della massima categoria, a parte la capolista Casa Culturale traguardo quasi raggiunto anche per la Computer Gross, che nell’ultimo turno ha travolto 7-1 lo Stabbia. Lotta aperta invece per gli altri 2 posti con il Rosselli che ha fatto suo lo scontro diretto col Bassa, grazie ad un netto 4-0 firmato dalla doppietta di Bisconti e dai gol di Petova e Centofanti. Scendendo in A2, invece, dopo Strettoio Pub e Casenuove Gambassi stavolta è il 4 Mori ha festeggiare la promozione. Superando 2-1 il Monterappoli con la doppietta di Scarselli, infatti, i gialloblù empolesi hanno matematicamente vinto con un turno di anticipo il girone E. Girone dove sono già sicure dei play-off Martignana e Vinci, mentre alle Botteghe basta un pari e al Monterappoli serve vincere l’ultimo match. Tutto deciso, invece, negli altri due raggruppamenti: nel C ai play-off vanno Malmantile United, Sciano, Brusciana e Pitti Shoes mentre nel D vi accedono Boccaccio, Valdorme, Massarella e Catenese. Di seguito il riepilogo completo dell’ultimo weekend.

Serie A1, girone A: Vitolini-Limitese 4-3; Le Cerbaie-Scalese 0-0; Corniola-Castelnuovo 1-1; Ferruzza-Piaggione Villanova 5-1; Sovigliana-Real Isola 0-2; Gavena-Certaldo 7-1. Classifica: Ferruzza 44; Real Isola e Gavena 42; Vitolini 34; Limitese e Le Cerbaie 20; Sovigliana 19; Castelnuovo 18; Certaldo 17; Scalese 9; Corniola 8; Piaggione Villanova 7.

Girone B: Castelfiorentino-Casotti 2-0; Cerreto Guidi-Fibbiana 1-2; Computer Gross-Stabbia 7-1; La Serra-Casa Culturale 0-4; Rosselli-Bassa 4-0; Balconevisi-Montespertoli 1-1. Classifica: Casa Culturale 47; Computer Gross 34; Castelfiorentino e Fibbiana 31; Rosselli 30; Bassa 27; Casotti 18; La Serra 14; Stabbia 13; Montespertoli e Balconevisi 12; Cerreto Guidi 10.

Serie A2, girone C: Casenuove Gambassi-Borgano 3-0; Molinese-San Pancrazio 0-1; Team Arcogas-Malmantile United 0-4; Brusciana-Pitti Shoes 2-1; San Casciano-Sciano 1-2. Classifica: Casenuove Gambassi 43; Malmantile United 36; Sciano 33; Brusciana 31; Pitti Shoes 27; San Pancrazio 23; Molinese 17; Borgano 10; San Casciano 8; Team Arcogas 5.

Girone D: Ortimino-Boccaccio 0-2; Strettoio Pub-Ponte a Elsa 4-0; Spicchiese-San Quirico 3-2; Massarella-Valdorme 1-3; Catenese-Real Pavo Furiati 0-0. Classifica: Strettoio Pub 44; Boccaccio 34; Valdorme 33; Massarella 24; Catenese 22; Real Pavo Furiati e Spicchiese 18; Ortimino 15; San Quirico 13; Ponte a Elsa 11.

Girone E: Mastromarco-Botteghe 2-2; YBPD United-Cambiano United 2-1; Unione Valdelsa-Martignana 0-1; 4 Mori-Monterappoli 2-1. Riposava: Vinci. Classifica: 4 Mori 34; Martignana 29; Vinci 26; Botteghe 23; Monterappoli 21; Unione Valdelsa 20; Mastromarco 18; Cambiano United 14; YBPD United 4.

Si.Ci.