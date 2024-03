Campionato Uisp. Fibbiana-Rosselli la sfida clou

Ultima giornata di regolar season anche nel campionato di Serie A1 di calcio Uisp Empolese Valdelsa, con due partite che spiccano sulle altre. Nel girone A lo scontro diretto per la salvezza tra Corniola e Piaggione Villanova. Chi perde retrocede direttamente, l’altra va ai play-out. Avendo un punto di vantaggio, però, il Piaggione Villanova si potrebbe anche accontentare del pari. L’altro incontro clou è invece quello che nel raggruppamento B della massima categoria mette in palio l’ultimo posto per le ’finali scudetto’: a giocarselo Fibbiana e Rosselli, separate in classifica da appena un punto in favore dei primi. Al campo sportivo Gargozzi di San Miniato, invece, Strettoio Pub e 4 Mori si contendono l’una contro l’altra la prima Supercoppa Amatori, avendo entrambe battuto il Casenuove Gambassi. Di seguito, comunque, ecco il programma completo.

Serie A1, girone A – Stasera: Corniola-Piaggione Villanova (21.15, Monteboro); Limitese-Certaldo (21.30, Montelupo Graziani). Domani: Sovigliana-Castelnuovo (14.10, Vinci); Vitolini-Ferruzza (14.30, Vitolini); Scalese-Real Isola (14.30, La Scala); Gavena-Le Cerbaie (15, Gavena).

Girone B – Domani: Fibbiana-Rosselli (14, Montelupo Graziani); Cerreto Guidi-Computer Gross (14.30, Lazzeretto); La Serra-Bassa (14.30, La Serra); Casotti-Montespertoli (15, San Romano); Stabbia-Castelfiorentino (15, Stabbia). Domenica: Balconevisi-Casa Culturale (10.30, Corazzano).

Serie A2, Supercoppa – Domani: Strettoio Pub-4 Mori (15, San Miniato Gargozzi). Riposa: Casenuove Gambassi.

Play-off, girone L – Domenica: Massarella-Botteghe (10.30, Massarella). Riposa: Malmantile United.

Girone M – Stasera: Boccaccio-Brusciana (21.15, Gambassi). Riuposa: Unione Valdelsa.

Girone N – Valdorme-Martignana (14.45, Pozzale). Riposa: Pitti Shoes.

Girone O – Lunedì: Catenese-Sciano (21.15, Santa Croce sull’Arno Buti). Riposa: Vinci.

Coppa Amatori, girone P – Stasera: Mastromarco-YBPD United (21.15, Larciano). Domani: San Quirico-Team Arcogas (14.30, San Quirico); Real Pavo Furiati-Borgano (15, Sambuca val di Pesa). Riposa: San Pancrazio.

Girone Q – Stasera: Ortimino-Monterappoli (21.30, Baccaiano). Lunedì: Cambiano United-San Casciano (21.30, Cambiano); Ponte a Elsa-Molinese (21.30, Monteboro). Riposa: Spicchiese.