Campionato Uisp: gli ultimi risultati. Sorride il Chiesanuova. Poker per il Prato City

Vittoria a sorpresa del Real Chiesanuova nella decima giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 Uisp. Al Chiavacci gli ospiti battono 3-1 la quinta forza del girone, il Phoenix 2012 (gol di Bonacchi, Vijay e Pisa per il Real Chiesanuova e di Berselli per il Phoenix) che invece sperava di vincere per dare del filo da torcere in ottica terzo posto a Signa e Tavola. Con questo successo il Chiesanuova sale a quota 16 punti, allontanandosi dalla penultima posizione. Passando alla lotta per il vertice, risultato speculare per le prime due della classe: i Kickers Narnali vincono 2-0 (La Rosa, Vallerini) a Seano sul campo del Bellini Giacomo Bacchereto, gli inseguitori del Giusti Stefano Comeana si impongono invece fra le mura amiche per 2-0 sul Sant’Ippolito (Clemente e Laus).

Passando agli altri match, tutto facile per il Tavola che si sbarazza per 4-0 dell’opposizione dell’Avis Verag Prato Est. Al Martelli Innocenti si rende autore di una doppietta, seguita dalle marcature di Branchetti e Gambino. Poker anche per il Prato City che si impone 4-2 sul Vergaio 2003 (doppietta di Noah Olaleye Duradola, gol di Catallo e Frasconi per i padroni di casa, di Grassi e Righi per gli ospiti). Infine il 2-1 del Prato Asd sulla Polisportiva Sant’Andrea: Orefice illude gli ospiti, ma Kola e De Angelis regalano i tre punti ai padroni di casa. Più aperta che mai la lotta nella classifica dei bomber.

In vetta a quota 11 gol ci sono Donnini (Sant’Ippolito), La Rosa (Kickers Narnali) e Mancini (Signa 2007). Quarto posto per Sciannamè con 10 reti. L’analisi della settimana calcistica Uisp si chiude con la fase regionale toscana della Coppa Nazionale. I Kickers Narnali battono 2-0 l’Usap e balzano in vetta al girone a quota sei punti. i pratesi hanno due punti di vantaggio su Vico D’Elsa e Ferruzza, ma entrambe hanno una partita giocata in meno rispetto ai lanieri.

L. M.