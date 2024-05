Campionato Uisp.. I Kickers in finale. Duello con Comeana

Con un pareggio a reti bianchi contro il Sant’Ippolito, i Kickers Narnali accedono alla finale playoff del campionato Uisp di calcio a 11. Il pass viene strappato grazie al migliore posizionamento nel corso della regular season (in cui i Kickers erano arrivati in prima posizione, con la matematica ottenuta con due giornate d’anticipo). Pareggio anche nell’altra sfida di semifinale, quella tra Giusti Stefano e Signa 2007. Il match in questo caso è terminato col punteggio di 1-1: al 54’ Rinaldi porta in vantaggio il Giusti Stefano, ma a 5 minuti dal termine Vanaria riaccende le speranze per il Signa 2007. Il gol del sorpasso, però, non arriva e con l’1-1 passa il Giusti Stefano Comeana in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato rispetto all’avversaria di semifinale (la truppa medicea era arrivata seconda dietro ai Kickers Narnali).

La finale sarà dunque tra Kickers Narnali e Giusti Stefano Comeana. Fischio di inizio del big match lunedì 20 maggio alle 21.30, al campo ‘Chiavacci’ di via del Purgatorio. Finale definita anche nei playoff della Coppa Bruschi Uisp, dopo due accese semifinali.

Il match tra Vergaio 2003 e Real Chiesanuova è stato deciso da una rete dei padroni di casa siglata da Zampini, in gol al 63’. Il Real Chiesanuova, nonostante il forcing finale, non è riuscito a concretizzare il pareggio che avrebbe rimesso tutto in discussione. Nell’altra semifinale, quella tra Bellini Giacomo Bacchereto e Prato Asd, a spuntarla sono stati quest’ultimi di misura col punteggio di 1-0. Al Prato Asd è bastato un gol di Carifi al 26’ per ottenere il vantaggio e difenderlo fino al triplice fischio finale. La finale di Coppa Bruschi vedrà dunque opporsi Vergaio e Prato Asd. Fischio di inizio fissato per martedì 21 maggio alle 21.30, sempre al campo ‘Chiavacci’ di via del Purgatorio.

L. M.