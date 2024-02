Campionato Uisp. I Kickers Narnali restano al comando. Il Giusti insegue

Sesta giornata di ritorno piena di emozioni nel campionato di calcio a 11 targato Uisp. Al comando della classifica restano solitari i Kickers Narnali, che raggiungono quota 40 punti grazie al netto successo per 4-2 ottenuto in casa del fanalino di coda Avis Verag Prato Est, il quale, pur vendendo cara la pelle, rimane in fondo al gruppo con soli 6 punti. All’inseguimento non molla il Giusti Stefano Comeana, che mantiene la seconda posizione in solitaria e sale a 38 punti dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Real Chiesanuova, che al contrario rimane nei bassifondi con 11 punti. Più staccato in terza posizione con 30 punti il Tavola, malgrado il turno di riposo.

Stecca infatti il S. Ippolito, battuto 3-2 sul campo di casa dal redivivo Vergaio 2003 e costretto a fermarsi a quota 27 punti, venendo peraltro scavalcato in classifica da un arrembante Signa 2007, tornato in odore di podio con 29 punti dopo il successo per 2-0 guadagnato in casa dell’altro fanalino di coda, il Prato Asd, ancora bloccato nelle zone basse con 16 punti e raggiunto dal Vergaio 2003.

Avanza a lunghe falcate anche il Phoenix 2012, che sale a 25 punti dopo la vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Bellini Giacomo Bacchereto, fermo a metà del tabellone generale con 20 punti. Nei bassifondi, infine, balzo in avanti della Polisportiva S. Andrea, che si aggiudica per 3-0il match con il Prato City e sale a 14 punti, lasciando gli avversari maglia nera del raggruppamento, assieme con l’Avis Verag Prato Est, a quota 6 punti. In classifica marcatori Sciannamè dei Kickers Narnali balza solitario al comando con 10 centri all’attivo. Lo insegue da vicino, a quota 9 segnature, il compagno di squadra La Rosa, ma a breve distanza ci sono anche Lombardi del S. Ippolito e Mancini del Signa 2007, entrambi in terza posizione con 8 realizzazioni.

L. M.