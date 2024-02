Campionato Uisp. I Kickers strapazzano il S. Ippolito. Sorride il Giusti, il Tavola rallenta

Gol ed emozioni a raffica nella quinta giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 targato Uisp. Al comando consolidano il primato solitario i Kickers Narnali, che infliggono la prima sconfitta stagionale (4-0) al S. Ippolito (quarto in graduatoria coi suoi 27 punti) e salgono a quota 37. Non molla all’inseguimento del gradino più alto del podio il Giusti Stefano Comeana, che supera con un netto 3-1 a domicilio la Polisportiva S. Andrea, bloccata nei bassifondi con 11 punti, e difende la seconda posizione a quota 35. Rallenta ancora, al contrario, il Tavola, che rimane comunque sul terzo gradino del podio a quota 30 punti dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Real Chiesanuova, che al contrario raggiunge proprio la Polisportiva S. Andrea a 11 punti. Torna a ruggire e si avvicina al quarto posto, occupato dal S. Ippolito, il Signa 2007, che batte con un roboante 5-2 il Bellini Bacchereto e sale a 26 punti, staccando gli avversari di giornata, fermi a quota 20, e tenendo alle spalle anche il Phoenix, che comunque sale a quota 22 punti grazie al successo per 1-0 ottenuto contro il fanalino di coda Prato City, fermo in fondo al gruppo con 6 punti. Nella bassa classifica balzo in avanti del Vergaio 2003, che supera 3-1 il Prato Asd (16 punti a metà del tabellone)e sale a quota 13, tirando una bella boccata di ossigeno. A riposo e sempre maglia nera del gruppo, infine, l’Avis Verag Prato Est. In classifica marcatori La Rosa e Sciannamè, entrambi in forza alla capolista Kickers Narnali, si dividono il trono del primo posto con 9 reti a testa. Ecco le sfide in programma nel prossimo turno: Giusti Stefano Comeana-Real Chiesanuova, S. Ippolito-Vergaio 2003, Prato City-Polisportiva S. Andrea, Bellini Giacomo Bacchereto-Phoenix, Prato Asd-Signa 2007, Avis Verag Prato Est-Kickers Narnali.

L. M.