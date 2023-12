Campionato Uisp. In A1 Casa Culturale inarrestabile. Sorpasso in vetta per il Gavena

L’ultima giornata di questo 2023 (si riprenderà il 12 gennaio) è stata segnata dall’ennesima vittoria della Casa Culturale, che sta letteralmente dominando il girone B di Serie A1. Il 3-1 rifilato al Balconevisi con reti di Greco, Bartalucci e Bastri è infatti stata l’undicesimo successo in altrettante gare per il team di Matteoli. Nello stesso raggruppamento tutte sconfitte le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere con La Serra, Stabbia, Cerreto Guidi e Balconevisi che restano appaiate a quota 9, due punti sopra il Montespertoli. Nel girone A della massima categoria, invece, il Gavena espugna il campo de Le Cerbaie e balza al comando sfruttando il pari nello scontro al vertice tra Ferruzza e Vitolini.

Scendendo in A2 tutte a segno le batti strada del girone C con il Casenuove Gambassi che liquida 4-2 lo Sciano, il Malmantile United che espugna 3-1 San Pancrazio con una tripletta di Siena e il Brusciana che regola 4-1 il Team Arcogas (mattatore del match Boumarouane con una doppietta). Nel D, poi, colpo grosso della Catenese che con la doppietta di Paja (7 reti stagionali) si impone a Massarella e lo scavalca al 3° posto. Infine, nell’E pirotecnico 3-3 nel big-match in chiave play-off tra Botteghe e Monterappoli, mentre Unione Valdelsa e Martignana fanno la voce grossa contro rispettivamente YBPD United e Cambiano United.

Serie A1, Girone A: Castelnuovo-Sovigliana 2-1; Ferruzza-Vitolini 1-1; Piaggione Villanova-Corniola 1-1; Real Isola-Scalese 3-0; Le Cerbaie-Gavena 1-2; Certaldo-Limitese 0-3. Classifica: Gavena 28; Ferruzza e Real Isola 26; Vitolini 24; Limitese 18; Sovigliana 14; Castelnuovo 13; Le Cerbaie 12; Certaldo 8; Corniola 6; Scalese 4; Piaggione Villanova 3.

Girone B: Castelfiorentino-Stabbia 2-0; Rosselli-Fibbiana 0-0; Computer Gross-Cerreto Guidi 2-0; Casa Culturale-Balconevisi 3-1; Bassa-La Serra 1-0; Montespertoli-Casotti 1-2. Classifica: Casa Culturale 33; Computer Gross 22; Castelfiorentino 20; Bassa 19; Fibbiana 17; Rosselli 14; Casotti 12; La Serra, Cerreto Guidi, Stabbia e Balconevisi 9; Montespertoli 7.

Serie A2, Girone C: Casenuove Gambassi-Sciano 4-2; Brusciana-Team Arcogas 4-1; Borgano-San Casciano 3-2; San Pancrazio-Malmantile United 1-3; Pitti Shoes-Molinese 3-2. Classifica: Casenuove Gambassi 25; Malmantile United 22; Brusciana 21; Sciano 19; Pitti Shoes 17; San Pancrazio (-2) 14; Molinese (-1) 10; San Casciano 7; Borgano e Team Arcogas 5.

Girone D: Spicchiese-Ortimino 0-0; Massarella-Catenese 1-2; San Quirico-Borgano 2-2; Valdorme-Strettoio Pub 0-0; Ponte a Elsa-Real Pavo Furiati 1-1. Classifica: Strettoio Pub 28; Boccaccio 20; Catenese 17; Massarella e Valdorme 16; Real Pavo Furiati 14; Spicchiese 11; San Quirico 10; Ortimino e Ponte a Elsa 8.

Girone E: Unione Valdelsa-YBPD United 4-1; Botteghe-Monterappoli 3-3; Mastromarco-Vinci 2-1; Cambiano United-Martignana 3-8. Riposava: 4 Mori. Classifica: 4 Mori 22; Monterappoli 17; Martignana, Botteghe e Unione Valdelsa (-1) 16; Vinci 15; Mastromarco e Cambiano United 10; YBPD United 1.