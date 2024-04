Campionato Uisp. Phoenix, tre punti d’oro. I Kickers inarrestabili

Basta un gol in apertura di Gallorini per regalare i 3 punti al Phoenix 2012 nel match di recupero della sesta giornata del campionato di serie A di calcio a 11 promosso dalla Uisp contro il Bellini Giacomo. Un’affermazione fondamentale per blindare la sesta piazza, l’ultima utile per accedere ai playoff che mettono in palio il titolo provinciale. Tre punti che portano il Phoenix a quota 35, a +11 dal Bellini Giacomo, ma soprattutto a +6 dal Prato Asd, che invece esce sconfitto di misura 2-1 sul terreno di gioco del Signa 2007 (doppietta di Vanaria che rende vano il gol di Baracchi). Scorrendo i risultati, nonostante la matematica certezza del primato e dell’accesso ai regionali, la capolista Kickers Narnali piazza un altro successo, stavolta col punteggio di 2-1 ai danni dell’Avis Verag Prato Est, fanalino di coda del girone, che ha sfiorato l’impresa col gol di Nenciarini, prima di essere rimontato dalle reti di Sayeb e Guarnieri. In classifica i Kickers hanno 7 punti di vantaggio sul Giusti Stefano Comeana che ha pareggiato 1-1 con il Real Chiesanuova. Chi spreca la chance di agganciare il gradino più basso del podio è il Sant’Ippolito che perde 2-1 in casa del Vergaio. In classifica così il Signa resta terzo, con un punto in più del Tavola che riposava e tre di vantaggio sul Sant’Ippolito. Infine da annotare il 2-1 con cui la Polisportiva Sant’Andrea supera il Prato City.

L. M.