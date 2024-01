Camposanto ko su punizione, Fiorano ci prova ma si arrende

castellarano

CASTELLARANO: Paganelli, Longu, Ficarelli, Valmori, Paglia, Cavazzoli, Solla (85’ Cisse), Bertolani (58’ Tardini), Sula (65’ Bettelli), Bovi, Zaccari (75’ Ingrami). A disp. Frau, Andreoli, Pierini, Baroni, Galli. All. Bardelli.

CDR MUTINA: Mawuli, Ognibene, Ziliani, Gollini, Farina, Shehu, Gualdi (86’ De Pietri), Montorsi (66’ Cipolli), Corbelli (58’ Notari), Panzanato (75’ Vignocchi), Nadiri. A disp. Macchioni, Lazzaretti, Turci. All. Greco.

Arbitro: Biondronni di Forlì

Reti: 25’ Gualdi Note: espulso al 68’ Cavazzoli, ammoniti Valmori, Ognibene, Cavazzoli , Nadiri, Ingrami

Terza vittoria di fila per la Cdr che sbanca Castellarano e resta quinta. In avvio Solla fa tremare la traversa. Ma al 25’ Gualdi batte Paganelli grazie a un grande assist di tacco di Corbelli. Al 33’ ancora Solla da due passi calcia ma Mawuli intercetta il tiro prodigiosamente. Nella ripresa rosso a Cavazzoli e in superiorità nel finale la Cdr sfiora il 2-0: Nadiri al 75’ tira a lato e all’83’ si vede annullare un gol di testa per un fuorigioco molto dubbio.