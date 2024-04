Canaletto chiude in bellezza, il derby è suo. Amarezza Cadimare: arriva la retrocessione

CANALETTO

3

DON BOSCO SPEZIA

1

CANALETTO: Mazzini, Ferri, Vanni, Piazza, Gambino, Campagni (64’ Saloni), Natale (66’ Galloro), Paparcone (80’ Rossi), Pedaci, Marte Rosario, Bouhrame (72’ Pisacane). All. Plicanti

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Cuccolo, Antonelli, Adami (55’ Romanelli), Boggio, Mazzantini (79’ Morettini), Napoletano (79’ Falli), Campagni, Di Muri (82’ Ferretti), Santunione, Pesare (79’ Vargas). All. Bastianelli.

Arbitro: Minniti di Genova

Reti: 11’ Pedaci, 40’ Napoletano, 75’ (rig.) Marte Rosario, 82’ Ferri.

LA SPEZIA – Il Canaletto chiude bene la stagione caratterizzata soprattutto da un grande girone di ritorno. Il derby spezzino si scalda presto per gli ospiti pericolosi al 3’ con Napoletano che taglia un cross invitante ma Mazzini neutralizza. Ma la risposta del Canaletto è altrettanto vivace e al 5’ con Campagni e al 9’ con Vanni i canarini creano due azioni insidiose all’interno dell’area rossonera. La rete arriva all’11’: Paparcone recupera a centrocampo e lancia Pedacci che infila il vantaggio. La sfida resta a ritmi alti e proprio sul finire del primo tempo il Don Bosco Spezia trova il pareggio su azione di ripartenza grazie alla conclusione da fuori area di Napoletano. Nel recupero della prima frazione Campagni prova la botta da fuori area sfiorando soltanto il bersaglio. Il raddoppio del Canaletto arriva al 75’ su calcio di rigore trasformato da Marte Rosario e concesso per fallo su Boggio. All’82’ ancora una letale ripartenza dei ragazzi di mister Plicanti e Ferri lanciato a rete non sbaglia il 3-1.