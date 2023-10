Canaletto subito avanti, Cadimare lo agguanta. Levanto vince fra le proteste del Magra Azzurri

levanto

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Folli, Ambrosini (89’ Callo), Defilippi, Bonati, Martinez (Lissoufi), Tuvo, Righetti (70’ Barilari), Daniello,Del Vigo (83’ Lorenzini). (A disp. lagaxo, Cappelletti, Rezzano, Lagaxio, Villa). All. Agata

MAGRA AZZURRI: Tonelli, Lazri, Mameli, Benabbi, Menotti (61’ Ratti), Barabino, Ballani (50’ Giannini), Rizzari, Pannone, Salamina (52’ Ortelli), Petriccioli. (A disp. Leonardi, Lazzoni, Pellegri, Gasparotti, Giovanelli). All. Putti.

Arbitro: Sandri di Spezia

Rete: 38’ (rigore) Righetti

Note: espulso all’87’ Giannini

LEVANTO – Vittoria di rigore del Levanto e boccone amaro per il Magra Azzurri, che a fine gara contesta l’arbitro per alcune decisioni. Partita maschia al ’Raso Scaramuccia’ giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. I padroni di casa tirano un sospiro di sollievo perchè, oltre ai tre punti conquistati, hanno potuto fruire del ritorno di importanti elementi rientrati in squadra dopo lunghi infortuni. Il gol decisivo al 38’: fallo di mano in area di Benabbi, l’arbitro decreta il rigore trasformato di precisione dallo specialista Righetti. Il finale è incandescente nei 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro: prima viene annullato agli ospiti il gol del’1-1, per un presunto fallo di mano di Petriccioni al momento di intervenire su un angolo calciato da Salamina. Poco dopo Giannini viene espulso per fallo di reazione su Ambrosini. Poi il fischio finale e le proteste degli ospiti nei confronti dell’arbitro.

Euro Sassarini