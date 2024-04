Canzi chiama a raccolta: "Serve un’impresa"

Tornare da Carrara con un risultato positivo e sperare in qualche utile passo falso altrui. Con le gare odierne va in archivio la regular season e il Pontedera, dopo aver compromesso la situazione col 2-2 di Olbia, ha a disposizione gli ultimi 90’ per sperare di giocare in casa la prima gara dei play off. Ci sono però due condizioni da rispettare: non perdere in casa della Carrarese 3a in classifica, e, siccome i granata non sono padroni del loro destino (sono ottavi e per cominciare gli spareggi al Mannucci devono finire al sesto o settimo posto) sperare che dai 4 campi delle altre dirette interessate (Gubbio-Rimini, Vis Pesaro-Juventus NG, Fermana-Pescara e Arezzo-Sestri Levante) arrivino buone notizie. Ma già ci vorrà un mezzo miracolo per la squadra di Canzi per rispettare il proprio impegno. Infatti, non solo sul proprio terreno gli apuani quest’anno hanno vinto 15 volte, pareggiato due e perso una sola, 2-3 con l’Arezzo alla prima di ritorno, ma nelle ultime 7 trasferte sostenute a Carrara il Pontedera ha sempre perso. "Serve un’impresa – osserva Canzi, che anche oggi dovrà rinunciare ad Angori, infortunato– perché, Cesena a parte, la Carrarese in questo momento è la quadra più forte del girone. Noi comunque andiamo con la consapevolezza che sarà dura ma anche la certezza che il calcio regala sorprese e che noi possiamo giocarcela con chiunque. Dunque cerchiamo di portare a casa più punti, anche per dimostrare che non siamo quelli brutti visti contro l’Olbia".

Sull’avversario da trovare ai play off, l’allenatore granata è chiaro: "Le variabili sono ancora tante e tutte le squadre sono forti. Chiunque troveremo lo affronteremo al meglio e sapendo di aver comunque raggiunto un traguardo straordinario". Sulla trasferta di Carrara si è espresso anche Giacomo Benedetti, che contro l’Olbia ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in granata. "Centocinquanta presenze con la maglia del Pontedera – ha detto il fantasista casse ‘99 – rappresentano un grande traguardo e significa che chi fa le scelte è felice di avermi in squadra e ci tiene ad avermi qui, e rimanere è un segno di riconoscenza. A Carrara servirà una prestazione importante, che ci prepari mentalmente per i play off. Averli conquistati in largo anticipo è significativo di una stagione super positiva e sono la parte più bella dell’anno: non sarà facile, ma vogliamo affrontarli al meglio". Inizio alle 20, dirige Zago di Conegliano. Probabile formazione (3-4-2-1): Vivoli; Guidi, Espeche, Martinelli, Perretta, Lombardi, Ignacchiti, Ambrosini; Benedetti, Ianesi; Selleri.

Stefano Lemmi